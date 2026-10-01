Таможенники и МВД пресекли канал ввоза наркотиков в особо крупном размере

В Бишкеке задержали троих граждан в рамках пресечения канала незаконного ввоза наркотического средства в особо крупном размере. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Кыргызстана.

Операцию провели сотрудники таможни "Манас" совместно с сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД.

В результате оперативно-следственных мероприятий задержаны К.И.Э., 1999 года рождения, Б.М.Т., 2000 года рождения, и Б.у.К., 1999 года рождения.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранительные органы устанавливают всех участников предполагаемого наркоканала, а также лиц, причастных к организации ввоза и сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Также устанавливаются другие возможные факты их незаконного оборота.