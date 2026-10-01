Более 50 пожилых бишкекчан получили помощь от сотрудников милиции

В Бишкеке сотрудники милиции оказали помощь более 50 пожилым жителям столицы. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

Акция прошла 1 октября, в Международный день пожилых людей. Сотрудники милиции посетили пожилых горожан и передали им продукты первой необходимости и другие необходимые товары.

В ГУВД отметили, что пожилые жители поблагодарили сотрудников за оказанную помощь и внимание.

В ведомстве добавили, что забота о старшем поколении является частью социальной ответственности, и поздравили пожилых жителей столицы с Международным днем пожилых людей.