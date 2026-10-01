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ФИФА может выделить Кыргызстану от $10 млн на развитие футбола

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил возможность выделения дополнительных средств национальным футбольным ассоциациям, в том числе Кыргызстану, из резервов организации.

Вопрос о дополнительном финансировании возник после инициативы руководителей УЕФА и КОНКАКАФ Александера Чеферина и Виктора Монтальяни. Они предложили направить около $2,1 млрд на поддержку 211 национальных футбольных ассоциаций. В случае одобрения инициативы каждая федерация сможет получить не менее $10 млн в течение финансового цикла 2027–2030 годов.

Инфантино заявил, что ФИФА готова изучить возможность использования части своих резервов для дополнительной поддержки национальных ассоциаций. При этом глава организации подчеркнул, что конкретные суммы пока не утверждены и должны пройти финансовую оценку и необходимые процедуры согласования.

Кыргызстан, являющийся членом ФИФА, также может войти в число получателей дополнительного финансирования в случае утверждения программы. Средства могут быть использованы для дальнейшего развития футбола, инфраструктуры и национальных проектов.

Ожидается, что вопрос дополнительного финансирования будет рассмотрен на заседании Совета ФИФА 15 октября 2026 года. До принятия окончательного решения говорить о конкретной сумме для Кыргызстана преждевременно.


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URL: https://www.vb.kg/461979
Теги:
ФИФА, футбол, финансы
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