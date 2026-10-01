Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

Запуск первого спутника Кыргызстана: Садыр Жапаров прибыл в Лос-Анджелес

185  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Лос-Анджелес (США) для участия в официальных мероприятиях, посвященных запуску первого национального спутника Кыргызстана. Космический аппарат будет выведен на орбиту ракетой-носителем компании SpaceX.

В аэропорту Главу государства встретила директор по глобальному развитию компании SpaceX Ребекка Хантер.

Ожидается, что в рамках визита Президент примет участие в ключевых мероприятиях, связанных с выводом первого кыргызстанского спутника на орбиту, что станет важным шагом в развитии отечественных высоких технологий и космической отрасли.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461980
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, космос
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  