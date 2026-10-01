Запуск первого спутника Кыргызстана: Садыр Жапаров прибыл в Лос-Анджелес

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Лос-Анджелес (США) для участия в официальных мероприятиях, посвященных запуску первого национального спутника Кыргызстана. Космический аппарат будет выведен на орбиту ракетой-носителем компании SpaceX.

В аэропорту Главу государства встретила директор по глобальному развитию компании SpaceX Ребекка Хантер.

Ожидается, что в рамках визита Президент примет участие в ключевых мероприятиях, связанных с выводом первого кыргызстанского спутника на орбиту, что станет важным шагом в развитии отечественных высоких технологий и космической отрасли.