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Президент изучил производство SpaceX перед запуском спутника Кыргызстана

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 30 сентября в рамках рабочей поездки в США посетил производственный комплекс компании SpaceX в городе Хоторн (штат Калифорния). Визит состоялся накануне исторического события - вывода на орбиту первого национального спутника КР.

В ходе экскурсии по заводу мирового лидера космической отрасли Главе государства продемонстрировали сборку ракет-носителей и процесс многоразового использования ракетных ступеней. Садыр Жапаров также посетил центр управления полетами, ознакомился с технологиями безопасности и скафандрами SpaceX.

Особое внимание стороны уделили развитию спутниковой системы Starlink. Президенту презентовали три поколения космических аппаратов - сейчас на орбите их находится уже более 10 тысяч.

В профильных ведомствах напомнили, что с мая текущего года в Кыргызстане в рамках пилотного проекта стартовало предоставление услуг спутникового интернета Starlink. Данная технология позволяет обеспечить качественной связью, образовательными ресурсами и госуслугами самые отдаленные и высокогорные районы республики.

Главным событием визита станет запуск ракетой-носителем SpaceX первого национального спутника Кыргызской Республики, запланированный на 1 октября.


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URL: https://www.vb.kg/461981
Теги:
Садыр Жапаров, космонавтика, Кыргызстан
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