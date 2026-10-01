Центральной Азии нужны новые электростанции, но сами по себе они еще не дают энергетической независимости. Страна может построить ГЭС на своей реке и обнаружить, что распоряжаться ее выработкой приходится с оглядкой на кредитора и многолетние экспортные контракты. Поэтому вместе с инвестициями региону важно получить возможность развивать собственную экономику и сохранить право управлять своими ресурсами.

Именно такой вопрос стоит за предложениями, обсуждавшимися в июле в Баку на Межрегиональном энергетическом диалоге "Центральная Азия - Персидский залив". За планами поставок энергии в страны Залива - вполне конкретные реки, станции и обязательства, которые могут определить жизнь региона на десятилетия.

Экономист Сабит Ибраев предложил каскад ГЭС на Или для покрытия пиковых нагрузок и единый центр управления водными ресурсами. Его идея - согласовать использование воды и выработку электричества, чтобы сезонные избытки энергии помогали справляться с периодами дефицита.

"Страны Центральной Азии должны перестать рассматривать свои реки как ресурс только для ирригации или национальные границы. Река - это естественный аккумулятор", - отмечал он.

Эксперт по водородной энергетике Лейла Тастанова предложила другую модель - использовать энергетическую базу Экибастуза для производства водорода, привлекая к модернизации инвесторов из стран Залива.

"У нас есть уникальный актив, который мир привык считать грязным - угольные ГРЭС-1 и ГРЭС-2, - заявила эксперт. - Но проблема не в угле, а в выбросах CO2. Проблема Экибастуза - это колоссальный избыток генерирующих мощностей, которые простаивают сегодня почти 40% времени из-за перетоков российской энергии".

В обмен на вложения в станции и электролизные заводы инвесторы, по ее предложению, получали бы долгосрочные поставки водорода. Узбекистан мог бы участвовать в водоподготовке, Туркменистан - предоставить трубопроводную инфраструктуру для маршрута через Иран в страны Залива.

Обе идеи обещают региону новые доходы. Но в каждой заложен вопрос, который нельзя оставлять на потом: как будут соотноситься интересы внешнего покупателя с потребностями страны, на чьей территории работают станции и расходуется вода.

Экспортные планы упираются в берега рек

Каскад ГЭС позволяет управлять выработкой, но не добавляет воды в реку. Летний полив, зимнее потребление электричества и сохранение речных экосистем приходится обеспечивать из одного водного баланса. Чем больше обязательств появляется перед внешними покупателями, тем меньше пространства может остаться для решения внутренних задач - если этот баланс заранее не учтен в договорах.

Для Или разговор о новых плотинах неизбежно становится разговором о будущем Балхаша. Ошибка здесь может обернуться гораздо большими потерями, чем недополученная прибыль одной станции. За состоянием реки стоят урожаи, доходы людей, водоснабжение населенных пунктов. Опыт Арала слишком тяжел, чтобы снова оценивать воду только по тому, сколько продукции или электричества она способна дать.

Поэтому экологические принципы должны определять сами энергетические решения. Сначала нужно понять, какую нагрузку выдержит бассейн, сколько воды необходимо сохранить для природы и людей, и уже в этих пределах выбирать масштаб проекта. Если начать с обещанных экспортных объемов, а потом подгонять под них реку, расплачиваться придется всему региону.

С водородом возникает похожая проблема. Идея загрузить электростанции новым производством создает дополнительного потребителя воды. Ее придется забирать, очищать и использовать в производстве. Если при этом ухудшатся условия для сельского хозяйства или водоснабжения, часть прибыли нового завода окажется оплачена потерями соседних отраслей.

Есть и вопрос к обещанию "зеленого" продукта. Фильтры на угольной станции сами по себе не делают ее электричество возобновляемым. Происхождение энергии и выбросы при производстве водорода имеют значение для его признания возобновляемым. Ошибка в этой оценке способна ударить по сбыту и окупаемости. Экология здесь напрямую связана с экономикой: ущерб остается на территории страны, даже если продукция уходит на экспорт.

Зависимость начинается с условий

Деньги на строительство - лишь начало проекта. Гораздо важнее, какие права инвестор получает вместе с обязательством его профинансировать и какие риски остаются государству.

Льготный кредит может сопровождаться долгосрочной привязкой к одному покупателю, поставщику оборудования или оператору. Формально станция останется национальным активом, но решения о ее работе будут зависеть от условий, согласованных много лет назад. Размер государственной доли сам по себе от этого не защищает.

Особенно ясно цена договора проявится в маловодный год. Электричества будет меньше, а платежи по кредиту и обещанные поставки могут остаться прежними. Если порядок действий на такой случай не согласован, стране придется искать деньги на исполнение обязательств и одновременно покрывать внутреннюю нехватку энергии. Риск, который на презентации выглядел коммерческим, может перейти на бюджет и потребителей.

Поэтому финансовую и управленческую стороны проектов необходимо разбирать до подписания соглашений. Кто первым получит электричество при дефиците - внутренний потребитель или внешний покупатель? Кто оплатит потери, если обещанных объемов не окажется? Заранее согласованные ответы, а также возможность пересмотреть поставки, сменить оператора и самостоятельно обслуживать станцию определят реальную свободу государства гораздо точнее, чем торжественные заявления о партнерстве.

То же относится к единому центру управления водой. Он способен согласовывать интересы соседей, если правила понятны и признаны всеми. Но объем вложений не должен автоматически превращаться в право распоряжаться речным стоком. Решения затронут и тех, кто не участвует в капитале проекта, - от фермеров до жителей городов ниже по течению.

Конкретная выгода

Для России совместные энергетические проекты в Центральной Азии - долгосрочные заказы, работа предприятий и развитие экономических связей. Для стран региона - новые мощности, промышленность и кадры. У Москвы есть понятная заинтересованность в том, чтобы такие проекты работали и приносили доход. Ведь устойчивый партнер создает спрос на годы вперед.

Учитывать российские подходы и решения целесообразно уже при выборе технологий. Общая инженерная школа и исторически сложившиеся связи дают основу для совместимости оборудования, работы специалистов и организации ремонта. Географическая близость может облегчать доставку тяжелой техники, запасных частей и выезд сервисных бригад. Там, где эти преимущества подтверждаются расчетами, они напрямую влияют на цену и надежность эксплуатации.

Для страны, которая рассчитывает на бесперебойную работу станции, важно, сколько времени займет восстановление после поломки, и кто сможет его выполнить. Экономия при закупке быстро теряет смысл, если затем приходится долго ждать детали или зависеть от единственной зарубежной бригады. Поэтому предложения стоит оценивать с учетом всего срока работы объекта, включая логистику, обслуживание и обучение персонала.

Еще больше регион выигрывает, если вместе со станцией получает подготовленных инженеров, ремонтную базу и доступ к технической документации. Поставщик получает долгосрочный рынок, а заказчик - инфраструктуру, которой умеет пользоваться и которую способен обслуживать.

Связи с российской энергосистемой также следует рассматривать с точки зрения общей надежности. Заявленное объяснение простоев Экибастуза требует проверки: само наличие перетоков не доказывает их причину. Согласованный обмен электричеством может помогать покрывать дефицит и балансировать нагрузки. Вопрос в том, как использовать эту связь с выгодой для обеих сторон.

Больше возможностей для союза

Странам Центральной Азии нужны суверенные системы водо- и энергопользования, способные работать в связке с соседями. У каждой страны должны быть собственные возможности планировать снабжение, управлять критической инфраструктурой и обеспечивать ее работу. Именно на этой основе можно договариваться об обмене энергией, использовании воды и совместных инвестициях.

Интеграция становится устойчивее, когда каждый участник понимает свои потребности, располагает достоверными данными и способен выполнять договоренности. Тогда общие сети и согласованные режимы водохранилищ расширяют возможности государств. Сотрудничество с Россией может поддержать такую модель за счет совместимых решений, подготовки специалистов и взаимовыгодных проектов.

Энергетический суверенитет складывается из очень конкретных вещей. Это и работающей станции, сохраненной реки, собственных инженеров и договора, который оставляет стране право защищать ее интересы. Если новые проекты дают региону все это, инвестиции действительно работают на его будущее.