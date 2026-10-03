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КСОР ОДКБ отработали освобождение населенного пункта на учениях

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- Светлана Лаптева
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На полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области в рамках командно-штабного учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2026" военнослужащие отработали освобождение населенного пункта, захваченного условным противником.

Штурмовые подразделения наступали с нескольких направлений. При поддержке стрелкового оружия и ударных FPV-дронов они продвигались по сходящимся направлениям, занимали позиции условного противника и закреплялись на них.

Используя данные воздушной разведки, штурмовые группы также отработали преследование условного противника. При поддержке боевых машин они уничтожили условные силы, пытавшиеся закрепиться на участке местности.

Завершился эпизод досмотром зданий и сооружений в освобожденном населенном пункте. Эти задачи выполнили формирования сил специального назначения КСОР ОДКБ.

Учение "Взаимодействие-2026" проводится с участием Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/461988
Теги:
Россия, учения
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