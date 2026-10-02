ОДКБ: приговор Нюрнберга должен оставаться основой международного права

Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ выступили с совместным заявлением в связи с 80-летием оглашения приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. Приговор был оглашен 1 октября 1946 года.

В ОДКБ назвали подготовку и проведение Нюрнбергского процесса уникальным опытом сотрудничества международного сообщества. По мнению авторов заявления, государства с различным общественным устройством, культурой и историческими судьбами объединились, чтобы привлечь к ответственности организаторов и участников преступлений нацистского режима.

Главы внешнеполитических ведомств призвали мировое сообщество уважать и защищать принципы, сформулированные Международным военным трибуналом и направленные на предотвращение войн, геноцида, военных преступлений, пыток и других преступлений против человечности.

В заявлении приговор Нюрнбергского трибунала назван "не подлежащей пересмотру основой современного международного права и миропорядка". В ОДКБ также отмечают, что Нюрнбергский процесс заложил основу послевоенных международно-правовых механизмов.

Отдельно - о преступлениях против населения СССР

Особое место в документе занимает оценка преступлений нацистов против мирного населения Советского Союза.

В ОДКБ ссылаются на материалы Нюрнбергского приговора, согласно которым убийства и жестокое обращение с гражданским населением СССР были связаны не только с подавлением сопротивления оккупационным властям, но и с планами изгнания и уничтожения населения с целью колонизации захваченных территорий.

"Факты изгнания и истребления нацистами, а также их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза", - говорится в заявлении.

Авторы документа также подчеркнули важность сохранения памяти о жертвах военных преступлений и преступлений против человечности, расследования вновь выявленных фактов и поддержания воинских захоронений.

"Не допустить искажения исторической правды"

Министры иностранных дел стран ОДКБ заявили о неприятии попыток фальсификации истории, включая искажение итогов Второй мировой войны и фактов преступлений нацистов, зафиксированных в материалах Нюрнбергского процесса.

В заявлении отмечается, что отрицание или оправдание подобных преступлений, по мнению авторов документа, может создавать иллюзию безнаказанности и способствовать повторению подобных преступлений.

ОДКБ призвала мировое сообщество активизировать распространение объективной информации о преступлениях нацизма и противодействовать распространению неонацистской идеологии, движений и организаций, которые могут представлять угрозу мирному сосуществованию народов.