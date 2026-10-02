Лига наций УЕФА-2026: итоги матчей

В Лиге наций УЕФА сезона-2026 состоялись очередные матчи группового этапа. Победы одержали сборные Португалии, Германии и Уэльса, в то время как Нидерланды и Австрия завершили свои встречи вничью.

Одним из самых результативных матчей игрового дня стала встреча в группе A4, где Португалия обыграла Данию со счетом 4:2, продолжив победную серию после успеха в игре с Норвегией (2:1). В этой же группе Уэльс оказался сильнее Норвегии - 2:1, реабилитировавшись за поражение от датчан (0:2).

В группе A2 Германия переиграла Сербию со счетом 2:0 после сенсационного поражения от Греции (0:1). Греки, в свою очередь, сыграли вничью с Нидерландами - 2:2. Для нидерландской сборной это вторая ничья в турнире при одной победе над сербами (2:1).

В группе B3 Ирландия и Австрия разошлись миром со счетом 2:2, а в группе D1 Мальта и Гибралтар также не выявили сильнейшего - 1:1.

Среди других ключевых результатов игрового дня - разгромные победы Испании над Хорватией (4:1) и Италии над Турцией (4:1), уверенные успехи Англии в матче с Чехией (2:0) и Швейцарии в игре против Шотландии (3:0), а также минимальная победа Франции над Бельгией (1:0).