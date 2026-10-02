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В Бишкеке прошел чемпионат Кыргызстана по грэпплингу NoGi

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся чемпионат Кыргызстана по грэпплингу в дисциплине NoGi, собравший более 250 сильнейших борцов со всех регионов страны.

Соревнования прошли 30 сентября под эгидой Объединенного мира борьбы (United World Wrestling). Спортсмены разыграли награды в возрастных категориях U15, U17, U20, а также среди ветеранов. Всего по итогам бескомпромиссных схваток было вручено 38 золотых, 38 серебряных и 57 бронзовых медалей.

Турнир имел ключевое значение для отечественного спорта: по его результатам сформируют национальную сборную Кыргызстана, которая представит страну на предстоящем чемпионате мира UWW 2026 года в Баку.

Объективность и высокий уровень судейства обеспечила международная коллегия арбитров из Кыргызстана и Казахстана. Ход соревнований также оценили представители Дирекции по национальным и неолимпийским видам спорта. В рамках торжественной части организаторы вручили благодарственные дипломы заслуженным тренерам за вклад в развитие грэпплинга и качественную подготовку атлетов.

По итогам общекомандного зачета победу праздновал клуб Kyrgyzstan TopTeam. Второе место заняла команда Kaganat Prime, а замкнул тройку сильнейших коллектив Nomad Grappling.


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URL: https://www.vb.kg/461993
Теги:
грэпплинг, чемпионат, Кыргызстан
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