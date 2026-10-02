Марлен Маматалиев встретился с вице-президентом Сената Франции

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев 1 октября в рамках официального визита во Францию встретился с вице-президентом Сената Франции Лоиком Эрве. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества между Кыргызстаном и Францией. Речь шла об укреплении связей между законодательными органами, активизации работы групп дружбы, обмене опытом и организации визитов на высоком уровне.

Также были затронуты вопросы расширения торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сферах образования, туризма, культуры и гуманитарного сотрудничества.

Во встрече приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Сеидбек Атамбаев, Гулай Машрапова, Дастан Бекешев, Жылдыз Садырбаева, Жылдыз Эгенбердиева, Алишер Козуев и Максат Алымбеков, входящие в депутатскую группу дружбы по сотрудничеству с Францией.

С французской стороны участвовала сенатор, председатель делегации Межпарламентской группы дружбы "Франция – Центральная Азия" по Кыргызстану Надя Соллогуб.

После встречи депутаты ознакомились с деятельностью Сената Франции, его структурой и ролью в законодательном процессе.