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Главы МИД Кыргызстана и Ганы впервые провели политические консультации

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Кыргызстан и Гана впервые в истории двусторонних отношений провели политические консультации на уровне министров иностранных дел. Встреча состоялась 1 октября в рамках ответного официального визита главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева в Гану.

Жээнбек Кулубаев провел переговоры с министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Самюэлем Окудзета Аблаквой. Сначала главы внешнеполитических ведомств встретились в узком составе, где обсудили основные направления дальнейшего сотрудничества и вопросы международной повестки.

Затем состоялись политические консультации. Стороны подтвердили намерение углублять политический диалог и рассмотрели дальнейшие шаги по развитию торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также был обсужден график предстоящих двусторонних визитов.

Перед началом переговоров прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Ганы, после чего министры выступили перед представителями СМИ.

По итогам переговоров Жээнбек Кулубаев и Самюэль Окудзета Аблаква подписали пакет документов, направленных на расширение договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, и сделали итоговые заявления для СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/461997
Теги:
МИД, сотрудничество, Кыргызстан, Африка
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