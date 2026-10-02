Погода
$ 87.45 - 87.81
€ 99.32 - 100.32

В США приговоренная к смерти женщина пережила смертельную инъекцию

368  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В американском штате Теннесси 50-летняя Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство, выжила после попытки привести приговор в исполнение. После введения препаратов ее доставили из тюрьмы в больницу. Об этом сообщают американские СМИ.

Казнь была назначена на 30 сентября и проходила в тюрьме строгого режима Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Пайк ввели препарат, используемый для смертельной инъекции, однако она продолжала дышать. Затем была проведена предусмотренная протоколом повторная процедура, но и после нее женщина осталась жива.

По данным Associated Press, представители СМИ наблюдали за процедурой. После введения препарата Пайк продолжала подавать признаки жизни, в том числе дышала и реагировала на происходящее. Позже ее адвокаты сообщили, что женщину на машине скорой помощи доставили в больницу.

На следующий день, 1 октября, адвокаты Пайк заявили, что она находится в критическом состоянии и получает медицинскую помощь.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное в январе 1995 года. На момент преступления Пайк было 18 лет. В 1996 году ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за 200 лет.

После неудавшейся казни губернатор Теннесси Билл Ли приостановил оставшиеся казни, запланированные в штате на 2026 год, и распорядился провести независимую проверку произошедшего.

Департамент исправительных учреждений Теннесси заявил, что во время процедуры были выполнены все этапы установленного протокола. Причины, по которым смертельная инъекция не привела к смерти осужденной, устанавливаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461998
Теги:
США, убийство, смертная казнь, больница, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  