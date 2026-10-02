В США приговоренная к смерти женщина пережила смертельную инъекцию

В американском штате Теннесси 50-летняя Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство, выжила после попытки привести приговор в исполнение. После введения препаратов ее доставили из тюрьмы в больницу. Об этом сообщают американские СМИ.

Казнь была назначена на 30 сентября и проходила в тюрьме строгого режима Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле. Пайк ввели препарат, используемый для смертельной инъекции, однако она продолжала дышать. Затем была проведена предусмотренная протоколом повторная процедура, но и после нее женщина осталась жива.

По данным Associated Press, представители СМИ наблюдали за процедурой. После введения препарата Пайк продолжала подавать признаки жизни, в том числе дышала и реагировала на происходящее. Позже ее адвокаты сообщили, что женщину на машине скорой помощи доставили в больницу.

На следующий день, 1 октября, адвокаты Пайк заявили, что она находится в критическом состоянии и получает медицинскую помощь.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное в январе 1995 года. На момент преступления Пайк было 18 лет. В 1996 году ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в штате Теннесси более чем за 200 лет.

После неудавшейся казни губернатор Теннесси Билл Ли приостановил оставшиеся казни, запланированные в штате на 2026 год, и распорядился провести независимую проверку произошедшего.

Департамент исправительных учреждений Теннесси заявил, что во время процедуры были выполнены все этапы установленного протокола. Причины, по которым смертельная инъекция не привела к смерти осужденной, устанавливаются.