Во Франции из-за протестов школьников закрыли более 400 учебных заведений

Во Франции 2 октября более 400 учебных заведений остаются закрытыми на фоне масштабных протестов школьников, которые распространились по стране и затронули также университеты. Об этом сообщают французские и международные СМИ.

По словам министра национального образования Франции Эдуара Жеффре, занятия в закрытых учреждениях будут проходить дистанционно. Такое решение принято в том числе из-за повреждения систем противопожарной безопасности и угроз в отношении сотрудников учебных заведений.

Накануне протестные акции прошли более чем в тысяче учебных заведений по всей Франции, 222 из них были заблокированы. По данным МВД страны, 1 октября были задержаны 1 949 человек.

Протесты школьников начались в районе Парижа, после чего распространились на другие города. Учащиеся выступают против нехватки преподавателей, переполненных классов, состояния школьных зданий и высокой учебной нагрузки. Они также требуют увеличить финансирование образования и обеспечить замену отсутствующих учителей.

В ряде городов акции сопровождались беспорядками и столкновениями с правоохранителями. Сообщалось о поджогах возле школ и повреждении зданий. Власти Франции усилили меры безопасности, к обеспечению порядка привлечены дополнительные подразделения полиции и жандармерии.

К протестам присоединились и студенты. По данным студенческих организаций, 1 октября акции и блокировки затронули около 30 университетских кампусов.

На фоне протестов правительство отказалось от одной из запланированных бюджетных мер. Речь идет о введении платы для студентов, не получающих стипендию: 178 евро за регистрацию на программах BTS и 270 евро в подготовительных классах высших школ.

Министр образования Эдуар Жеффре также намерен провести встречу с представителями работников образования, родительских объединений и учащихся для обсуждения сложившейся ситуации.