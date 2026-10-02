Ученые Кыргызстана и России выпустили сборник о культуре кочевников

Издательство Алтайского государственного университета выпустило сборник по итогам международной этнографической экспедиции в Кыргызстане. В него вошли исследования ученых Кыргызстана и России о сохранившихся традициях кочевой культуры. Об этом сообщает информационный центр НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай".

Сборник "Материалы международной этнографической экспедиции "Большой Алтай". Выпуск 1" подготовлен по результатам экспедиции, которая прошла в сентябре 2021 года в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

В течение десяти дней 20 этнологов из двух стран преодолели около 2 тысяч километров, посетили десять населенных пунктов и работали в том числе на высокогорных стойбищах.

Ученые изучали полукочевое скотоводство, традиционные жилища и одежду кыргызов, систему питания, народные знания и духовную культуру. Отдельное внимание исследователи уделили этногенетическим и этнокультурным связям между народами Большого Алтая.

Экспедиция "Большой Алтай: Россия – Кыргызстан, 2021" стала первой совместной полевой работой исследовательской группы, созданной в 2021 году на базе НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ и Горно-Алтайского государственного университета. Как отмечают организаторы, она также стала первым за последние 70 лет крупным международным проектом ученых двух стран по изучению живой кочевой культуры.

Директор Института истории и международных отношений АлтГУ, соруководитель экспедиции Иван Назаров отметил, что одна из задач исследователей – зафиксировать элементы традиционной культуры, которые продолжают существовать в быту, рассказах и ремеслах.

"Традиционная кочевая культура стремительно меняется, и задача ученых – успеть зафиксировать то, что еще живет в быту, рассказах, ремеслах", – сказал Иван Назаров.

Первые результаты исследований были представлены еще в сентябре 2021 года на международном алтаистическом форуме в Барнауле. В дальнейшем ученые представляли материалы на конференциях в Бишкеке, Барнауле, Казани и Баткене. Результаты экспедиции также демонстрировались на фотовыставке "Грани кочевой культуры в XXI веке".

Сборник посвящен памяти кандидата исторических наук, доцента, директора Института истории и регионоведения КНУ имени Ж. Баласагына Туратбека Сырдыбаева (1977–2025), принимавшего участие в развитии проекта.