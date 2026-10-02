Акжол Махмудов поборется за бронзу Азиатских игр в Японии

Кыргызстанский борец греко-римского стиля Акжол Махмудов сохраняет шансы на медаль XX Азиатских игр, проходящих в японском регионе Айти-Нагоя.

Выступающий в весовой категории до 77 кг спортсмен стартовал на турнире с уступки японцу Нао Кусаке. Поскольку представитель Японии успешно пробился в финал соревнований, кыргызстанец получил право продолжить выступление в утешительном раунде.

В утешительной схватке Акжол Махмудов продемонстрировал доминирующую борьбу, разгромив представителя Казахстана Демеу Жадраева со счетом 10:1.

Уверенная победа вывела борца из Кыргызстана в поединок за бронзовую медаль. Соперником Махмудова в решающей схватке за третье место станет спортсмен из Китая Руи Лю. Поединок запланирован на 1 октября, начало - в 15:21 по бишкекскому времени.