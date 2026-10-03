В Казани пройдет международный форум Kazan Digital Week-2026

С 29 по 31 октября в столице Татарстана (Россия) на площадке МВЦ "Казань Экспо" состоится международный форум Kazan Digital Week-2026. Главной темой площадки станет развитие экосистемы доверенных цифровых технологий и укрепление международного сотрудничества в сфере цифровизации.

Участники форума обсудят практическое применение инноваций в экономике и госуправлении, а также вопросы совместного создания и масштабирования технологических разработок. Программа включает сессии по интеллектуальным системам мобильности, кибербезопасности, финтеху, цифровизации бизнеса и цифровым госсервисам.

Отдельные тематические блоки будут посвящены внедрению IT-решений в промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование и культуру. В рамках выставки высокотехнологичных разработок программное обеспечение, оборудование и программно-аппаратные комплексы представят более 300 компаний.

В преддверии события организаторы проводят серию международных вебинаров и марафон хакатонов Kazan Digital Legends. На саммит приглашены представители государственных органов, ведущих научных и образовательных центров, бизнеса и IT-разработчики.