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В Казани пройдет международный форум Kazan Digital Week-2026

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- Светлана Лаптева
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С 29 по 31 октября в столице Татарстана (Россия) на площадке МВЦ "Казань Экспо" состоится международный форум Kazan Digital Week-2026. Главной темой площадки станет развитие экосистемы доверенных цифровых технологий и укрепление международного сотрудничества в сфере цифровизации.

Участники форума обсудят практическое применение инноваций в экономике и госуправлении, а также вопросы совместного создания и масштабирования технологических разработок. Программа включает сессии по интеллектуальным системам мобильности, кибербезопасности, финтеху, цифровизации бизнеса и цифровым госсервисам.

Отдельные тематические блоки будут посвящены внедрению IT-решений в промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, образование и культуру. В рамках выставки высокотехнологичных разработок программное обеспечение, оборудование и программно-аппаратные комплексы представят более 300 компаний.

В преддверии события организаторы проводят серию международных вебинаров и марафон хакатонов Kazan Digital Legends. На саммит приглашены представители государственных органов, ведущих научных и образовательных центров, бизнеса и IT-разработчики.


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URL: https://www.vb.kg/462004
Теги:
Россия, форум
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