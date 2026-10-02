Легендарный Рой Джонс прибыл в Ош на международный турнир

Легенда мирового бокса Рой Джонс-младший 1 октября прибыл в город Ош. Прославленный американский боксер стал почетным гостем международного турнира World Boxing Championship Amateur TURKSOY, проходящего в южной столице Кыргызстана.

По информации мэрии Оша, знаменитого спортсмена встретили заместитель мэра города Эрнис Толтоев, президент Лиги профессионального бокса Кыргызстана Шайлообек Атазов, представители спортивной общественности и многочисленные поклонники бокса.

Приезд Джонса вызвал повышенный интерес к проходящим соревнованиям. Ожидается, что его присутствие в качестве почетного гостя станет одним из главных событий боксерского турнира в Оше.

Рой Джонс-младший - один из самых известных боксеров своего поколения. За профессиональную карьеру он становился чемпионом мира в нескольких весовых категориях - от среднего до тяжелого веса. Особую известность американцу принесли скорость, техника и необычный стиль ведения боя.

Еще до начала профессиональной карьеры Джонс добился успеха на любительском ринге. На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле он завоевал серебряную медаль. В профессиональном боксе спортсмен провел десятки поединков и встречался со многими известными соперниками.

Визит спортсмена мирового уровня стал заметным событием для спортивной жизни Оша. Организаторы рассчитывают, что проведение международного турнира и участие известных представителей бокса помогут повысить интерес к этому виду спорта и поддержать его дальнейшее развитие в Кыргызстане.