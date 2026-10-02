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Эдил Эсенгулов проведет бой с Русланом Шамиловым в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец ММА Эдил Эсенгулов встретится с россиянином Русланом Шамиловым на турнире ACA 210, который пройдет в ноябре в Бишкеке. Поединок состоится в средней весовой категории.

Эсенгулов выйдет в клетку после уверенной победы на ACA 205. В июле 2026 года кыргызстанец встретился с Абдул-Рахманом Джанаевым и завершил бой техническим нокаутом уже в первом раунде. На счету Эсенгулова 26 побед, шесть поражений и одна ничья.

Его будущий соперник также подходит к поединку после досрочной победы. В июне на турнире ACA 204 Шамилов победил Дмитрия Арышева техническим нокаутом во втором раунде. Профессиональный рекорд российского спортсмена составляет 18 побед и пять поражений.

Предстоящая встреча представляет особый интерес, поскольку оба бойца выиграли свои последние поединки техническими нокаутами.

Для Эсенгулова турнир в Бишкеке станет возможностью выступить перед домашней публикой и продолжить успешную серию в ACA.


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URL: https://www.vb.kg/462006
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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