Пять стартов определили лучших любителей триатлона Кыргызстана

В Кыргызстане завершился любительский сезон по триатлону 2026 года. Федерация триатлона КР представила итоговый рейтинг спортсменов категории Age Group, сформированный по результатам пяти соревнований.

В течение сезона любители триатлона выступали в Оше, Каджи-Сае и Чолпон-Ате. Каждый старт позволял спортсменам набирать рейтинговые баллы и улучшать свои позиции в общем зачете.

Программа сезона включала VISA DUATHLON в Оше, T100 IronBars и VISA AQUATHLON в Каджи-Сае, а также VISA TRIATHLON в Чолпон-Ате.

Завершающим этапом стал Кубок Азии по триатлону в Чолпон-Ате, после которого были подведены окончательные итоги.

В Федерации триатлона отметили, что пять этапов предложили участникам разные дистанции и возможность на протяжении всего сезона бороться за результат и рейтинговые очки.

Публикация финального рейтинга официально подвела черту под outdoor-сезоном-2026 среди любителей.