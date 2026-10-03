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Пять стартов определили лучших любителей триатлона Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кыргызстане завершился любительский сезон по триатлону 2026 года. Федерация триатлона КР представила итоговый рейтинг спортсменов категории Age Group, сформированный по результатам пяти соревнований.

В течение сезона любители триатлона выступали в Оше, Каджи-Сае и Чолпон-Ате. Каждый старт позволял спортсменам набирать рейтинговые баллы и улучшать свои позиции в общем зачете.

Программа сезона включала VISA DUATHLON в Оше, T100 IronBars и VISA AQUATHLON в Каджи-Сае, а также VISA TRIATHLON в Чолпон-Ате.

Завершающим этапом стал Кубок Азии по триатлону в Чолпон-Ате, после которого были подведены окончательные итоги.

В Федерации триатлона отметили, что пять этапов предложили участникам разные дистанции и возможность на протяжении всего сезона бороться за результат и рейтинговые очки.

Публикация финального рейтинга официально подвела черту под outdoor-сезоном-2026 среди любителей.


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URL: https://www.vb.kg/462009
Теги:
спорт, Кыргызстан
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