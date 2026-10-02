Более 132 млн сомов взыскали с компании за загрязнение окружающей среды

Генеральная прокуратура взыскала с ОсОО "А.О." более 132 млн сомов задолженности по обязательным платежам за загрязнение окружающей среды. Средства в полном объеме поступили в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение выявили в ходе проверки соблюдения экологического законодательства.

Установлено, что с 2021 по 2023 год компания своевременно не вносила обязательные платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников. В результате в бюджет не поступило более 132 млн сомов.

После принятых Генеральной прокуратурой мер с ОсОО "А.О." взыскали 132 млн 148 тыс. 843 сома задолженности.