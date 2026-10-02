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В Баткенской области ликвидировали места незаконного отлова кекликов

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В Баткенской области выявили и ликвидировали специально оборудованные места для незаконного отлова кекликов. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Незаконные сооружения обнаружили на пастбище Караңгылык во время рейда, проведенного специалистами и егерями отдела особо охраняемых природных территорий и биологического разнообразия Баткенского регионального управления Минприроды.

По данным ведомства, выявленные места были оборудованы браконьерами для отлова птиц. Егери полностью ликвидировали сооружения.

В Минприроды призвали граждан соблюдать правила охоты, бережно относиться к природным ресурсам и диким животным.

Подобные рейды проводятся по всей стране на регулярной основе для пресечения незаконного использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия.


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URL: https://www.vb.kg/462013
Теги:
Баткенская область, Минприродресурсов, охота
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