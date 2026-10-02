На КПП "Чон-Капка" выявили неучтенные товары на 1,3 млн сомов

На контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка" выявили неучтенные товары предварительной стоимостью 1,3 млн сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Нарушение выявили сотрудники ГНС совместно с Государственной пограничной службой при проверке грузового автомобиля Mercedes-Benz Atego.

В грузовом отсеке обнаружили чехлы для мобильных телефонов, аэрозоли, пластины хозяйственного назначения, а также принадлежности и материалы для работы в сфере вулканизации. Водитель не представил счета-фактуры, накладные и другие документы, подтверждающие приобретение товаров.

По предварительным расчетам, сумма налогов, подлежащих уплате при импорте выявленных товаров, составляет 160 тыс. сомов. Кроме того, за товары без соответствующих сопроводительных документов законодательством предусмотрен штраф в размере 300 тыс. сомов.

По данному факту проводится дальнейшая проверка.