В Бишкеке обсудили новые направления сотрудничества тюркских государств

В Бишкеке обсудили дальнейшее сотрудничество стран тюркского мира, вопросы безопасности, экономики, медиа, искусственного интеллекта и общего алфавита. Дискуссия прошла в рамках панели "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение", организованной Управлением коммуникаций администрации президента Турции.

В обсуждении приняли участие экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева, первый торага Жогорку Кенеша Медеткан Шеримкулов, депутаты Великого национального собрания Турции Ильяс Топсакал и Селман Огузхан Эсер, заместитель ректора Стамбульского университета Айдын Рагып Кутай Каража и другие эксперты. Модератором выступила член Совета по безопасности и внешней политике при администрации президента Турции Нуршин Атешоглу Гюней.

Участники обсудили развитие Организации тюркских государств, экономическое и политическое взаимодействие, коммуникации, совместные проекты в оборонной промышленности, вопросы единства военных доктрин и применения искусственного интеллекта.

Нуршин Атешоглу Гюней отметила возросшее стратегическое значение Организации тюркских государств на фоне изменений и нестабильности в международной системе. По ее словам, сотрудничество развивается по гибкой и многоуровневой модели: взаимодействие в разных сферах может продвигаться с разной скоростью.

Роза Отунбаева отметила, что отношения в тюркском мире, которые ранее во многом строились вокруг общих идей, сегодня переходят к конкретному сотрудничеству. Она также подчеркнула, что Кыргызстан использует опыт Турции в дипломатии, образовании и медиа.

Медеткан Шеримкулов особое внимание уделил вопросам безопасности. По его словам, сотрудничество важно во всех сферах, однако создание совместных механизмов безопасности приобретает особое значение на фоне событий, происходящих в близлежащих регионах.

Рагып Кутай Каража затронул вопросы экономической интеграции и развития Среднего коридора. Он предложил усилить координацию по этому направлению, а также создать в Бишкеке институт логистики и связанности тюркского мира.

Ильяс Топсакал говорил об исторических связях тюркских народов и отметил, что кыргызы упоминаются еще в письменных памятниках Орхоно-Енисейской традиции периода Кок-Тюркского каганата.

Селман Огузхан Эсер подчеркнул, что географической и исторической близости недостаточно. По его словам, общую историческую память необходимо превращать в общие цели и практическое сотрудничество в экономике, образовании, культуре, молодежной политике, медиа и гражданском обществе.

К участникам также обратился по видеосвязи глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран. Он заявил о необходимости укреплять взаимодействие тюркских государств на фоне геополитической конкуренции, проблем энергетической и продовольственной безопасности, незаконной миграции, киберугроз и дезинформации.

Отдельно Дуран отметил стратегическое значение сотрудничества в сфере медиа и коммуникаций. По его словам, необходимо усиливать обмен информацией и опытом в борьбе с дезинформацией, языком ненависти и цифровыми манипуляциями, а также развивать совместные платформы. Он также назвал искусственный интеллект и новые коммуникационные технологии направлениями, в которых тюркским государствам необходимо взаимодействовать.

Во второй части мероприятия состоялась пресс-конференция. Участники ответили на вопросы журналистов о роли ТМУ, отношении крупных мировых держав к тюркскому миру, работе над общим алфавитом и участии молодежи в развитии сотрудничества.

Панель в Бишкеке стала четвертой в серии подобных мероприятий. Ранее встречи прошли в Астане, Баку и Ташкенте. Они проводятся в преддверии 13-го саммита глав государств Организации тюркских государств, запланированного на 29–30 октября 2026 года в Анкаре.