Главу Кара-Суйского горкенеша подозревают в незаконной продаже земли

Председателя Кара-Суйского городского кенеша П.Ж. задержали по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, 29 июля 2022 года П.Ж., используя служебное положение, незаконно реализовал физическому лицу муниципальный земельный участок площадью 82,75 квадратного метра в Кара-Суу. Участок был передан без проведения аукциона на основании прямого договора.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК Кыргызстана.

В ходе следствия выяснилось, что у П.Ж. отсутствовал диплом о высшем образовании, необходимый для занятия государственных и муниципальных должностей. По версии следствия, он занимал муниципальные должности на основании поддельного документа и незаконно получал заработную плату.

Согласно предварительным расчетам, государству причинен ущерб на сумму свыше 5 млн сомов.

29 сентября 2026 года П.Ж. задержали в качестве подозреваемого. Следственные мероприятия продолжаются.