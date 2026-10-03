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В Кыргызстане урожайность моркови в 2026 году вырастет до 310 ц/га

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В 2026 году по всей республике овощные культуры посеяли на площади 37,7 тысячи гектаров. Из них под морковь отвели порядка 7,6 тысячи гектаров, что превышает показатели предыдущего года (в 2025 году культура выращивалась на 7 332 гектарах при средней урожайности 259,9 центнера с гектара).

Положительное влияние на показатели текущего сезона оказали благоприятные погодные условия и своевременная агротехническая обработка полей.

По предварительным расчетам Минсельхоза, в 2026 году средняя урожайность моркови может достичь 300–310 центнеров с гектара, а валовой сбор прогнозируется на уровне 235–245 тысяч тонн. Ожидаемый объем полностью перекроет потребности внутреннего рынка и позволит удовлетворить спрос населения за счет продукции отечественного производства.


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URL: https://www.vb.kg/462019
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан, урожай
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