Какие вопросы кыргызстанцы во Франции подняли на встрече с Маматалиевым

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках официального визита во Францию встретился с кыргызстанцами, проживающими и работающими в этой стране. Соотечественники подняли вопросы оформления виз, признания кыргызстанских водительских удостоверений во Франции и приобретения жилья через Государственную ипотечную компанию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Во встрече приняли участие депутаты во главе с руководителями депутатских групп "Эл үмүтү – Ата-Журт" и "Ынтымак-Мекенчил" Дастаном Джумабековым и Талантом Мамытовым, а также чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана во Франции Садыр Шер-Нияз.

Участники также обсудили защиту прав и законных интересов соотечественников, улучшение консульских услуг и взаимодействие кыргызстанцев за рубежом с государственными органами.

Марлен Маматалиев сообщил, что поднятые вопросы будут рассмотрены совместно с соответствующими государственными органами. По его словам, одним из направлений работы Жогорку Кенеша является взаимодействие с гражданами Кыргызстана, проживающими и работающими за рубежом, изучение их проблем и принятие мер по их решению.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении связей с соотечественниками за рубежом.