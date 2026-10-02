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Какие вопросы кыргызстанцы во Франции подняли на встрече с Маматалиевым

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- Назгуль Абдыразакова
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Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в рамках официального визита во Францию встретился с кыргызстанцами, проживающими и работающими в этой стране. Соотечественники подняли вопросы оформления виз, признания кыргызстанских водительских удостоверений во Франции и приобретения жилья через Государственную ипотечную компанию. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Во встрече приняли участие депутаты во главе с руководителями депутатских групп "Эл үмүтү – Ата-Журт" и "Ынтымак-Мекенчил" Дастаном Джумабековым и Талантом Мамытовым, а также чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана во Франции Садыр Шер-Нияз.

Участники также обсудили защиту прав и законных интересов соотечественников, улучшение консульских услуг и взаимодействие кыргызстанцев за рубежом с государственными органами.

Марлен Маматалиев сообщил, что поднятые вопросы будут рассмотрены совместно с соответствующими государственными органами. По его словам, одним из направлений работы Жогорку Кенеша является взаимодействие с гражданами Кыргызстана, проживающими и работающими за рубежом, изучение их проблем и принятие мер по их решению.

В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении связей с соотечественниками за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/462021
Теги:
виза, спикер, Франция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, жилье, водительское удостоверение, Марлен Маматалиев, Депутат
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