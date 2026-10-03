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Фонд проведет акцию по осмотру детей для бесплатного лечения в Германии

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- Нина Ничипорова
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В рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством здравоохранения КР и ОФ "Вместе к здоровью" с участием немецкой международной благотворительной организации FRIEDENSDORF INTERNATIONAL на базе Национального центра охраны материнства и детства 12-13 октября 2026 года состоится 10-я акция по осмотру и отбору детей с врожденными пороками развития для бесплатного лечения в клиниках Германии.

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL оказывает помощь больным детям и сотрудничает с более чем 20 странами мира, где есть угроза военно-конфликтных зон и низкое социальное положение. Более 40 лет акции проводятся в Афганистане, 35 лет - Таджикистане, Армении, Грузии, Узбекистан сотрудничает более 20 лет. Кыргызстан впервые присоединился к акции в 2013 году.

Основная задача проведения акций в Кыргызстане - оказание помощи больным детям из малоимущих семей: консультация для родителей, отбор детей на диагностику и оперативное лечение в Германии на бесплатной основе.

За период с 2013 по 2025 годы 72 ребенка с различными патологиями были прооперированы и благополучно вернулись домой. Кроме того, ежегодно немецкая организация отправляет адресную гуманитарную помощь в виде медикаментов для детей, которые были прооперированы в Германии.

Фонд "Вместе к здоровью" в течение 12 лет проводит осмотры во всех регионах. Основным критерием отбора является невозможность лечения данной патологии в условиях клиник Кыргызстана. Совместная работа с представителями FRIEDENSDORF INTERNATIONAL и отечественными специалистами позволяет выявить больше детей с врожденными патологиями и своевременно оказать помощь. Одной из задач проведения осмотров направлено на расширение доступа малообеспеченных семей к нашей медицине. И как результат - значительное количество выявленных детей успешно оперируются нашими врачами в медицинских учреждениях страны.

Фонд также передавал в клиники необходимое оборудование для диагностики детей. В октябре 2019 года он открыл реабилитационный центр "НУР" для детей с ДЦП и аутизмом в возрасте от 5 до 15 лет. В центре проводится комплексная реабилитация детей вместе с родителями по методикам, включающим медицинское, психологическое, педагогическое, логопедическое и социальные направления.

Нуриса Джапарова – координатор фонда "Вместе к здоровью" обратилась через VB.KG к родителям, дети которых страдают различными патологиями, звонить на ее телефон 0557-540-777 (вотсап тот же).


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URL: https://www.vb.kg/462022
Теги:
Германия, дети, хронические болезни, врачи
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