Для человека из Центральной Азии, который планирует трудоустройство в Бельгии, отсутствие французского или нидерландского часто становится главным препятствием. Возникает вопрос: можно ли найти работу, если иностранным языком пока не владеешь?

Опыт агентства по трудоустройству Must IntAIRim Belgium показывает, что для определенных рабочих специальностей отсутствие местного языка не обязательно является препятствием для переезда. Компания подбирает вакансии, где знание французского или нидерландского не критично, поскольку сотрудники могут работать в русскоязычных бригадах.

При этом важно понимать: работа без знания языка возможна не сама по себе, а при наличии подходящих условий и правильно организованного процесса трудоустройства.

Как найти работу в Бельгии?

Must IntAIRim Belgium предлагает работу:

упаковщикам; строителям; водителям; сборщикам сельхозпродукции и т.п.

В некоторых случаях предыдущий профессиональный опыт не требуется. Такие предложения подходят людям, которые хотят начать трудовую деятельность за границей впервые.

Соискателю стоит уточнять требования именно конкретной вакансии: условия могут отличаться в зависимости от рабочего объекта, обязанностей и графика.

Почему работа в русскоязычном коллективе облегчает адаптацию?

Для человека, который не знает местного языка, первые недели в новой стране могут быть непростыми. Нужно одновременно привыкнуть к новому месту, разобраться с рабочим процессом, транспортом, жильем и административными вопросами.

Must IntAIRim Belgium часто объединяет специалистов в русскоязычные бригады. Это позволяет новичку общаться с коллегами на привычном языке и быстрее освоиться непосредственно на рабочем месте.

Кроме того, Must IntAIRim Belgium предоставляет переехавшим полное сопровождение на всем сроке действия трудового договора и остается на связи после переезда. Поддержка осуществляется 24/7, поскольку компания контролирует выходы сотрудников на работу, рабочие часы, больничные и другие вопросы.

Что происходит после согласования вакансии?

Трудоустройство за границей - это не просто выбор вакансии и покупка билета. Must IntAIRim Belgium рассматривает процесс переезда как последовательную процедуру, которая начинается с подбора подходящей позиции.

После согласования вакансии проверяются документы кандидата, оформляется трудовой договор с Must IntAIRim Belgium, а необходимые данные передаются в соответствующие органы для получения разрешения на работу.

Если человеку необходима визовая поддержка, дальнейшая процедура включает взаимодействие с консульством в Стамбуле и миграционными органами Бельгии. После получения разрешения на работу и визы категории D организуется переезд в Бельгийский регион или Фландрию.

После прибытия специалиста встречают в аэропорту, помогают с дальнейшими формальностями, организуют заселение и знакомят с рабочим местом.

Сколько занимает оформление?

В среднем при содействии Must IntAIRim Belgium весь процесс (от выбора вакансии до выхода на работу) занимает около 30–40 рабочих дней.

Однако этот срок нельзя воспринимать как универсальную гарантию для каждого кандидата. Продолжительность оформления зависит от конкретной ситуации, документов и выбранной позиции.

Поэтому перед началом оформления стоит заранее выяснить последовательность всех этапов и перечень необходимых документов.

Где предстоит жить трудоустроившимся?

Must IntAIRim Belgium предоставляет сотрудникам корпоративное жилье. Согласно информации компании, в одной квартире обычно проживают 2–3 человека, а фиксированная сумма за коммунальные расходы составляет 100 евро. Других платежей нет.

Корпоративное жилье агентства позволяет человеку не заниматься самостоятельным поиском квартиры в долгосрочную аренду непосредственно перед началом работы.

А как добираться на работу?

Этот вопрос также стоит уточнить до переезда.

Must IntAIRim Belgium обещает, что рабочее место будет находиться в пешей доступности или недалеко от корпоративного жилья. В противном случае предусмотрены развозка или компенсация проезда. Для сотрудников, которые используют велосипед либо добираются пешком, компания указывает бонус 0,40 евро за километр.

Таким образом, при рассмотрении вакансии имеет смысл оценивать не только размер заработной платы, но и дополнительные условия.

Какие условия предлагает Must IntAIRim Belgium?

Рабочая неделя для трудоустроившихся - 40 часов.

Возможен сменный график:

08:00–16:00; 15:00–23:00; 23:00–07:00.

В зависимости от графика действуют дополнительные выплаты и надбавки.

На сайте Must IntAIRim Belgium указаны такие составляющие компенсационного пакета, как отпускные, 13-я зарплата, талоны на питание и больничные.

На какую зарплату можно рассчитывать?

На сайте Must IntAIRim Belgium указан диапазон 2150–4500 евро в месяц на руки для представленных вакансий.

Но здесь также важно не ориентироваться только на рекламную цифру.

Перед подписанием договора необходимо выяснить:

конкретную должность; размер оплаты; график; возможные надбавки; условия проживания; транспорт; обязательные расходы.

Must IntAIRim Belgium оформляет специалистов по трудовому договору, поэтому условия найма изначально понятны кандидату еще до переезда.

Нужно ли учить язык перед переездом?

Если выбранная вакансия не предусматривает обязательного знания французского или нидерландского, отсутствие этих знаний не обязательно откладывает переезд.

Однако это не означает, что язык не понадобится вообще.

Рабочая среда и повседневная жизнь - разные вещи. Даже если человек работает в русскоязычной бригаде, ему со временем предстоит взаимодействовать с окружающей средой самостоятельно. Поэтому разумная стратегия - не ждать идеального уровня языка перед трудоустройством, если конкретная позиция этого не требует, а постепенно изучать его уже в процессе адаптации.

Как проверить работодателя перед переездом?

Работа за границей требует внимательного отношения к документам.

Перед тем как соглашаться на предложение, необходимо понимать:

Кто является работодателем?

В данном случае работодателем выступает агентство Must IntAIRim Belgium, которое затем направляет сотрудника на работу на объект компании-заказчика.

Какой договор заключается?

В Must IntAIRim Belgium кандидат получает трудовой договор, а при необходимости визового сопровождения оформляется дополнительное соглашение.

Кто занимается визами и разрешениями?

Оформлением занимается визовый отдел Must IntAIRim Belgium.

Какие расходы оплачивает кандидат?

На консульские, сервисные, административные и страховые сборы соискатель тратит 732 евро, если вакансия предлагается в Брюсселе, и 912 евро, если рабочее место - во Фландрии.

Почему важно официальное трудоустройство?

При поиске работы за рубежом человек может столкнуться с большим количеством предложений от неизвестных посредников. Поэтому проверка организации и ее лицензий должна быть обязательной частью подготовки к переезду.

Must IntAIRim Belgium зарегистрирована в Бельгии и работает с 2024 года. Агентство имеет разрешения на осуществление деятельности в сфере трудоустройства. С ними можно ознакомиться на официальном сайте Must IntAIRim Belgium и Министерства труда Бельгии.

С 2024 года через агентство было трудоустроено более 1000 человек из Таджикистана, России, Узбекистана, Кыргызстана и даже Пакистана.

Отзывы о Must IntAIRim Belgium

Вот свидетельства реальных клиентов Must IntAIRim Belgium

Алишер, Самарканд

"Давно мечтал уехать работать в Европу, но боялся нарваться на мошенников. В Must IntAIRim Belgium попал по рекомендации знакомых. С выездом из Узбекистана сложностей не было - визу оформили в Стамбуле. Сейчас работаю в строительной бригаде, где все - русскоязычные ребята, поэтому на объекте всегда понимаешь и коллег, и бригадира. Все оформлено официально, никакого обмана".

Азамат, Бишкек

"Уже год работаю по официальному договору в складском комплексе - вакансию нашел в Must IntAIRim Belgium, они же организовали весь переезд из Бишкека. Агентство выполнило все обещания без исключений. Хороший оклад, комфортная квартира, удобный график. И отдельный плюс - в коллективе много ребят из Средней Азии и России, так что рабочее общение идет легко, без языковых сложностей".

Андрей, Тюмень

"Обратился в Must IntAIRim Belgium в конце 2025 года - документы оформили ровно за месяц. Работаю водителем погрузчика на складе в Бельгии, и что особенно ценно - почти вся смена говорит по-русски, так что языкового барьера в работе просто нет. Живу в пяти минутах ходьбы от склада, зарплату платят день в день. Агентству - отдельное спасибо".

Вместо послесловия

Must IntAIRim Belgium предлагает варианты трудоустройства, которые могут подойти людям без знания французского или нидерландского языка и без обязательного предыдущего опыта.

Русскоязычные бригады, организованное жилье, сопровождение при оформлении и поддержка после переезда помогают пройти первые этапы адаптации. Но успешный переезд начинается не с обещания высокой зарплаты, а с понимания конкретных условий.

Будущему сотруднику важно заранее знать, какой договор он подписывает, где будет работать и жить, какой график его ожидает, сколько он будет получать, какие ежемесячные расходы ему предстоят, и кто будет сопровождать его после приезда.

Must IntAIRim Belgium берет на себя решение всех этих вопросов. Подробности можно узнать, позвонив или написав представителям агентства.