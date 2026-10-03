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В России завершилась активная фаза учений ОДКБ с участием Кыргызстана

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На полигоне "Чебаркульский" Министерства обороны Российской Федерации завершилась активная фаза командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2026", а также специальных учений "Поиск-2026" и "Эшелон-2026" с участием военнослужащих Министерства обороны Кыргызской Республики.

Воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана продемонстрировали высокий уровень слаженности в ходе совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. Подразделения отработали ведение разведки, завоевание огневого превосходства, уничтожение передовых позиций, а также блокирование и разгром противника в населенном пункте. Далее силы КСОР провели мероприятия по нейтрализации резервов и разрозненных групп противника в лесополосе, восстановлению пограничного контроля и ликвидации последствий ЧС, возникающих при ведении боевых действий.

Главными особенностями маневров стали широкое применение разнотипных беспилотников и робототехнических комплексов, а также адаптация тактических действий под опыт проведения специальной военной операции. К учениям также привлекались спецподразделения органов внутренних дел, служб безопасности и ведомств по чрезвычайным ситуациям стран-участниц. Всего было задействовано около 2000 человек личного состава и 350 единиц военной техники.

За ходом учений наблюдали Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Мамасадыков, руководители оборонных ведомств государств – членов Организации, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Делегацию Министерства обороны Кыргызской Республики возглавил министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/462030
Теги:
ОДКБ, учения, Кыргызстан
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