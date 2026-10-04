Кыргызстан и Башкортостан развивают сотрудничество в сфере ветеринарии

Кыргызский научно-исследовательский институт ветеринарии и Башкирский государственный аграрный университет подписали Меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Партнерство направлено на объединение усилий в научной, образовательной и практической сферах ветеринарной отрасли. В рамках достигнутых договоренностей организации планируют проводить совместные научные исследования, обмениваться современными технологиями и опытом, а также запускать взаимные проекты.

Отдельный акцент в соглашении сделан на развитии академической мобильности - ученые, специалисты и студенты обоих учреждений смогут участвовать в программах обмена и проходить курсы повышения квалификации.

Приоритетным вектором работы станет разработка методов диагностики, профилактики и контроля инфекционных заболеваний животных. При этом полученные результаты исследований будут активно внедряться в реальную практику ветеринарных служб и животноводческих хозяйств.