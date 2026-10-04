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В Синьцзяне запустили прорывной энергоаккумулятор на углекислом газе

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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР введен в эксплуатацию уникальный энергообъект - первая в стране 100-мегаваттная система аккумуляции энергии, работающая на технологии сжатия углекислого газа. Высокотехнологичный комплекс, расположенный в уезде Мулэй, уже успешно интегрирован в общенациональную энергосеть.

Принцип работы "газового аккумулятора" основан на замкнутом цикле: в периоды минимального энергопотребления система сжимает CO₂ и переводит его в жидкую фазу, накапливая ресурс, а во время пиковых нагрузок трансформирует газ обратно, оперативно отдавая электричество в сеть. На изменение потребности в мощности установка реагирует в течение считанных минут.

Масштабная инфраструктура объекта включает 141 резервуар для сжиженного газа, 5 газовых хранилищ и 97 теплоаккумулирующих блоков. Технические возможности комплекса позволяют непрерывно выдавать ток на протяжении более 6 часов. Ожидается, что ежегодный объем аккумулируемой энергии достигнет 290 миллионов киловатт-часов, а объемы отдачи - порядка 180 миллионов киловатт-часов.

Запуск объекта станет важным шагом в стабилизации энергосистемы региона. Новая технология позволит сглаживать суточные перепады потребления, поддерживать стабильные параметры частоты и напряжения, а также существенно расширит возможности для интеграции возобновляемых источников энергии.


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URL: https://www.vb.kg/462033
Теги:
Китай, энергетика
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