Ледники Швейцарии потеряли более 5% объема за год

Ледяной покров Альп в Швейцарии сокращается быстрыми темпами: только за текущий год швейцарские ледники лишились свыше 5% своего суммарного объема. Об этом заявили в национальной службе мониторинга.

Критическое ускорение таяния климатологи связывают с сочетанием факторов - дефицитом осадков в зимний период и экстремально высокими летними температурами. Прошедший летний сезон признан самым жарким за весь период метеорологических наблюдений: аномальное тепло установилось в регионе еще в мае и удерживалось на протяжении нескольких месяцев.

По оценкам специалистов, лишь за период с июля по сентябрь тающие ледники Швейцарии сбросили около 2,2 триллиона литров воды. Этот объем более чем в четыре раза превышает суммарное годовое потребление питьевой воды всеми домохозяйствами страны.