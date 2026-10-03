Как внести диплом в цифровой реестр Кыргызстана

Кыргызстанцы, получившие дипломы о среднем или высшем профессиональном образовании до марта 2024 года, могут самостоятельно внести сведения о них в цифровой Реестр документов об образовании. Об этом сообщает Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана.

Дипломы, выданные с марта 2024 года, образовательные организации вносят в реестр автоматически. Сведения о таких документах отображаются в мобильном приложении "Тундук".

Чтобы внести в систему диплом, полученный до марта 2024 года, выпускнику необходимо воспользоваться личным кабинетом Реестра документов об образовании.

Авторизация проходит через Единую систему идентификации (ЕСИ). Войти можно с помощью приложения "Түндүк", отсканировав QR-код, а также используя логин и пароль или электронную цифровую подпись.

Обновленный реестр полноценно работает с января 2026 года. Система предназначена для учета, проверки и подтверждения документов об образовании государственного образца в цифровом формате. Она интегрирована с государственными цифровыми сервисами.

Как отмечают в министерстве, цифровой реестр упрощает подтверждение полученного образования и позволяет государственным и образовательным организациям проверять достоверность документов. Данные в системе подтверждаются и верифицируются ведомством.

Для вузов и организаций среднего профессионального образования также создан "Рабочий кабинет реестра". Через него учебные заведения вносят и подтверждают сведения о дипломах. Министерство получает сводную аналитическую и статистическую информацию в режиме реального времени.

Внести сведения о дипломе можно на портале Реестра документов об образовании. Пошаговую инструкцию о том, как самостоятельно внести диплом в Реестр документов об образовании, мы разместили на изображениях выше.