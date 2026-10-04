Большой Алтай: как региональная тема становится евразийским проектом

Третий форум - первая казахстанская площадка

С 24 по 26 сентября 2026 года в Бурабае прошла III Международная конференция "Большой Алтай - прародина тюрков". Первые две встречи - в Манжероке и Горно-Алтайске - проходили на российской территории. Перенос форума в Казахстан, анонсированный Касым-Жомартом Токаевым на Национальном курултае в январе 2026 года, означал не просто смену локации, а расширение формата: из двустороннего диалога площадка превратилась в пространство, объединившее исследователей из более чем десяти стран - от Монголии и Кыргызстана до Германии и США.

Уровень представительства был заметен уже на церемонии открытия. Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования Казахстана, зачитал приветствие Касым-Жомарта Токаева: в нём Алтай назван "колыбелью тюркского мира" - местом, где складывались общие мировоззренческие и языковые традиции народов Центральной Евразии. Владимир Бочарников, начальник Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, представил обращение Владимира Путина, в котором подчёркивалось, что конференция "завоевала значительный международный авторитет" и впервые выходит за пределы России. В зале присутствовали вице-президент Казахстана Ерлан Карин, государственный секретарь Кыргызстана Арслан Койчиев, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров. Организаторами выступили Администрация Президента Казахстана, Минобрнауки обеих стран, Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН и Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва.

Археология, языки, руника

Программа конференции сохранила преемственность с первыми двумя встречами, но обогатилась за счёт казахстанских материалов. В центре внимания оказались развитие тюркских языков, преемственность Западнотюркского и Хазарского каганатов, древнетюркская письменность и сакрализация образа кагана. Особый интерес вызвал доклад о Ботайской культуре - энеолитическом поселении IV тысячелетия до н. э. на севере Казахстана, где, по данным археологов, находится одно из наиболее ранних свидетельств одомашнения лошади. Этот материал стал важным вкладом, который трудно получить, оставаясь в рамках одной национальной историографии.

Итогом встречи стала резолюция о продолжении комплексных исследований наследия Алтая, расширении сотрудничества между научными организациями и публикации материалов в виде научного сборника. При этом проект уже перерос формат единичной встречи: Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" при Алтайском государственном университете системно координирует исследования от Сибири до Кавказа.

"Нет места конкуренции - главная цель сугубо научная"

Один из участников, эксперт Ризван Гусейнов в интервью kz24.news, отметил специфику площадки: "Главная особенность данной научно-практической площадки в том, что она позволяет заново взглянуть на ключевые вопросы тюркской истории, самосознания, архитектурного и духовного наследия". Он напомнил, что "в царскорусский и советский период многие из этих тем трактовались неоднозначно", и форум даёт возможность переосмыслить устоявшиеся подходы. По его оценке, важным достижением стало то, что "форум уже становится постоянным", а проведение его в Казахстане, стране с "символической ролью для тюркских народов", придаёт встрече "вдвойне значимый" характер.

Гусейнов предложил два направления работы. Первое - создание при форуме постоянных междисциплинарных групп, где археологи, лингвисты, историки и архивисты могли бы совместно работать над одной темой, а не действовать "каждый в своём интеллектуальном русле". Второе - совместное исследование зооморфных каменных изваяний: гочдаши (овны) и атдаши (кони), распространённых от Алтая до Кавказа и Восточной Анатолии. В Казахстане эти памятники известны как "гочкары". Учёный подчеркнул, что они находятся "под серьёзной угрозой исчезновения", и предложил по итогам совместных исследований подать заявку в ЮНЕСКО на включение их в список материального культурного наследия. В 2012 году Азербайджан уже передал ЮНЕСКО каменные изваяния XII–XIII веков из Товузского района; нынешняя инициатива предполагает транснациональную номинацию.

Два года назад Ризван Гусейнов рассматривал алтайскую теорию происхождения тюрков скорее как геополитический проект, противопоставляя ей урмийскую гипотезу о формировании тюркского этноса в Передней Азии. В Бурабае его позиция изменилась: он включился в работу форума, отказавшись от прежней критики и противопоставлений. На вопрос о том, не является ли "Большой Алтай" просто популярным брендом, он ответил: "Тема Большого Алтая очень важна, но при этом необходимо избегать её политизации". По его мнению, схожие культурно-географические конструкции существуют и в других частях Евразии - например, Большой Хорасан или исторический Азербайджан, - и тему Большого Алтая нужно развивать в строго научном ключе наряду с ними.

Прародина как процесс

"Большой Алтай" постепенно перестаёт быть спором о том, где именно находится точка происхождения тюрков. Алтайская гипотеза располагает серьёзной научной базой - данные лингвистики, материалы пазырыкских курганов и Ботая, а также генетическое исследование императрицы Ашины (2023), указавшее на преимущественно северо-восточноазиатское происхождение. Но вопрос уже шире: как на пространстве от Сибири до Кавказа и Анатолии формировались языки, мигрировали народы, складывались государства и передавались культурные модели.

Форум в Бурабае стал не просто третьей по счёту встречей, а первым по-настоящему масштабным этапом. Российская инициатива получила ротацию площадок, Казахстан внёс собственный археологический материал, а исследователи из стран, где алтайская теория ранее встречала сопротивление, теперь предлагают конкретные шаги - от междисциплинарных рабочих групп до заявки в ЮНЕСКО. При сохранении этой динамики "Большой Алтай" может стать общей исследовательской рамкой для тюркской историографии: пространством, где разные научные школы не доказывают свою правоту, а сопоставляют данные. Четвёртая конференция, по предложению российской делегации, пройдёт в России.