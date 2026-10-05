В Японии задержали американского морпеха по подозрению в убийстве

Глава МИД Японии вызвал посла США и заявил протест из-за убийства жительницы Окинавы, сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Тосимицу Мотэги выразил дипломату решительный протест, назвав произошедший инцидент жестоким и чудовищным. Глава японского внешнеполитического ведомства потребовал от американской стороны полного содействия расследованию, укрепления дисциплины среди дислоцированного в стране контингента и принятия исчерпывающих мер для предотвращения подобных трагедий в будущем. Ранее возмущение происшествием выразил и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми, охарактеризовавший случившееся как непростительное преступление.

Поводом для резкой реакции Токио стало задержание на Окинаве 20-летнего морского пехотинца США, приписанного к авиабазе Футэмма. Военнослужащего подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в номере отеля. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый заходил в номер вместе с погибшей, а затем покинул его в одиночку. На допросе задержанный полностью отрицает свою вину.

В свою очередь, командование Корпуса морской пехоты США на Окинаве выразило соболезнования семье погибшей и заявило об оказании всесторонней помощи правоохранительным органам Японии.

Инцидент вновь обострил социальную напряженность на Окинаве, где сосредоточено свыше 70% площади всех американских военных объектов в стране. Преступления с участием военнослужащих США регулярного вызывают протесты среди местных жителей, требующих сокращения военного присутствия на острове.