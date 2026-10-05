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Во Вьетнаме строят крупнейший стадион мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Во Вьетнаме, на окраине Ханоя, продолжается строительство арены VinFast Trong Dong Stadium, которая после открытия может стать самым вместительным стадионом на планете. Новая арена рассчитана на 135 тысяч зрительских мест.

Масштабный проект реализуется в рамках спортивного кластера Olympic Sports City. Общая площадь комплекса превысит 22 тысячи акров, а суммарный объем инвестиций оценивается примерно в 38 миллиардов долларов.

Архитектурная концепция арены вдохновлена традиционным вьетнамским бронзовым барабаном Донгшон (Trong Dong). В оформлении национальные культурные мотивы будут сочетаться с современной спортивной инфраструктурой.

Строительство идет ускоренными темпами: возведение основных железобетонных конструкций планируют завершить к декабрю 2026 года, после чего специалисты приступят к монтажу купольной системы, инженерных сетей и внутренней отделке.

Официальное открытие арены запланировано на июль 2027 года.

Вместимость в 135 тысяч мест позволит стадиону принимать крупнейшие мировые спортивные и массовые мероприятия. Для сравнения, новая арена сможет вместить более чем вдвое больше болельщиков, чем знаменитый стадион "Энфилд", где выступает английский "Ливерпуль".

Ожидается, что арена станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры Вьетнама и одной из самых масштабных спортивных площадок в мире.


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URL: https://www.vb.kg/462049
Теги:
спорт, строительство, Вьетнам
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