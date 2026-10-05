Во Вьетнаме строят крупнейший стадион мира

Во Вьетнаме, на окраине Ханоя, продолжается строительство арены VinFast Trong Dong Stadium, которая после открытия может стать самым вместительным стадионом на планете. Новая арена рассчитана на 135 тысяч зрительских мест.

Масштабный проект реализуется в рамках спортивного кластера Olympic Sports City. Общая площадь комплекса превысит 22 тысячи акров, а суммарный объем инвестиций оценивается примерно в 38 миллиардов долларов.

Архитектурная концепция арены вдохновлена традиционным вьетнамским бронзовым барабаном Донгшон (Trong Dong). В оформлении национальные культурные мотивы будут сочетаться с современной спортивной инфраструктурой.

Строительство идет ускоренными темпами: возведение основных железобетонных конструкций планируют завершить к декабрю 2026 года, после чего специалисты приступят к монтажу купольной системы, инженерных сетей и внутренней отделке.

Официальное открытие арены запланировано на июль 2027 года.

Вместимость в 135 тысяч мест позволит стадиону принимать крупнейшие мировые спортивные и массовые мероприятия. Для сравнения, новая арена сможет вместить более чем вдвое больше болельщиков, чем знаменитый стадион "Энфилд", где выступает английский "Ливерпуль".

Ожидается, что арена станет ключевым объектом спортивной инфраструктуры Вьетнама и одной из самых масштабных спортивных площадок в мире.