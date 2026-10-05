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Турнир по ММА EFC Global 62 впервые пройдет в Кызыл-Кые

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- Самуэль Деди Ирие
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В городе Кызыл-Кыя Баткенской области 18 октября состоится крупный турнир по смешанным единоборствам EFC Global 62. Спортивное событие пройдет на базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром".

Организаторы обещают зрелищный вечер ММА с яркими противостояниями и напряженной борьбой. В октагон выйдут бойцы, которые сразятся за повышение рейтинга и возможность заявить о себе на международной арене.

Проведение соревнований такого уровня в Кызыл-Кые станет значимым событием для региона, благодаря чему любители смешанных единоборств из Баткенской области смогут вживую увидеть поединки профессионалов.

Полный файткард и имена главных участников турнира организаторы анонсируют в ближайшее время.

Соревнования стартуют 18 октября в спортивном комплексе "Газпром".


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URL: https://www.vb.kg/462051
Теги:
Баткенская область, смешанные бои
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