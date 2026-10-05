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Мэрия объяснила сбой наружного освещения возле рынка "Кыял"

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Мэрия Бишкека прокомментировала ситуацию с наружным освещением на проспекте Чуй в районе рынка "Кыял".

Как сообщили в муниципалитете, работы по установке наружного освещения на этом участке выполняла подрядная организация. 20 сентября 2026 года объект официально передали муниципальному предприятию "Бишкексвет".

Гарантийный срок на выполненные работы составляет один год. В течение этого периода подрядчик обязан устранять выявленные неисправности и выход оборудования из строя.

По данным мэрии, 30 сентября специалисты "Бишкексвета" обнаружили на участке короткое замыкание. После этого подрядной организации поручили устранить неисправность.

На сегодняшний день все выявленные неполадки устранены. Линия наружного освещения работает в штатном режиме, все установленные светильники функционируют.

В мэрии также сообщили, что проводится служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего и причин возникновения неисправности.

Ранее житель Бишкека обратился в СМИ с жалобой на неработающие фонари возле рынка "Кыял". По его словам, часть недавно установленных светильников не работала.


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URL: https://www.vb.kg/462053
Теги:
мэрия, наружное освещение, Ошский рынок, Бишкек
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