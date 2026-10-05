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В Кыргызстане 355 водителей сели за руль нетрезвыми за одну неделю

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С 25 сентября по 1 октября в Кыргызстане выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Такие предварительные данные приводит ГУОБДД.

За различные нарушения 2 591 транспортное средство водворили на временную штрафную стоянку.

Среди выявленных нарушений:

управление транспортом без соответствующих документов: 4 592 случая;

управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: 355;

незаконное затемнение стекол автомобилей: 191;

нарушения ПДД со стороны пешеходов: 1 325;

нарушения правил эксплуатации транспортных средств: 5 241;

автохулиганство: 31;

превышение установленной скорости: 1 127;

управление транспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками: 7;

другие нарушения ПДД: 1 241.

В ГУОБДД призвали участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными и ответственными на дорогах.


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URL: https://www.vb.kg/462057
Теги:
алкоголь, ПДД, Кыргызстан, автомобили, ГУОБДД
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