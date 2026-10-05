В Кыргызстане 355 водителей сели за руль нетрезвыми за одну неделю

С 25 сентября по 1 октября в Кыргызстане выявили 25 591 нарушение правил дорожного движения. Такие предварительные данные приводит ГУОБДД.
За различные нарушения 2 591 транспортное средство водворили на временную штрафную стоянку.
Среди выявленных нарушений:
управление транспортом без соответствующих документов: 4 592 случая;
управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения: 355;
незаконное затемнение стекол автомобилей: 191;
нарушения ПДД со стороны пешеходов: 1 325;
нарушения правил эксплуатации транспортных средств: 5 241;
автохулиганство: 31;
превышение установленной скорости: 1 127;
управление транспортом с подложными государственными регистрационными номерными знаками: 7;
другие нарушения ПДД: 1 241.
В ГУОБДД призвали участников дорожного движения соблюдать правила, требования дорожных знаков и разметки, а также быть внимательными и ответственными на дорогах.