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Кыргызстан примет участие в переговорах с главой МИД Афганистана в Москве

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- Светлана Лаптева
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Министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амир Хан Муттаки прибыл в столицу России для участия в восьмой встрече по афганскому урегулированию в "московском формате".

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Афганистана, Амир Хан Муттаки примет участие в заседании в качестве официального участника и выступит с докладом о текущей ситуации в стране.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры главы афганской дипломатии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также ряд встреч с представителями других стран-участниц.

Заседание пройдёт 6 октября. В консультациях примут участие специальные представители и высокопоставленные дипломаты из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Участие делегации Кыргызстана в "московском формате" в очередной раз подчёркивает активную вовлечённость республики в региональный диалог по вопросам безопасности, экономической стабильности и многостороннего сотрудничества в Центральной и Южной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/462059
Теги:
Афганистан, Россия, Талибан, Кыргызстан
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