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В КРСУ проходят кинопоказы к 80-летию Нюрнбергского приговора

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. Инициаторами серии кинопоказов и просветительских встреч выступили студенты - члены исторического кружка "Беркут".

В рамках программы для участников организован просмотр документального фильма "Нюрнберг. Свидетели", а также работает историко-документальная выставка "Геноцид советского народа: правда, которую нельзя забыть".

Перед началом каждого показа студенты выступают с докладами об истории Нюрнбергского процесса, преступлениях нацизма и трагических судьбах советских граждан. Особое внимание исследователи уделяют судьбе уроженцев Кыргызстана - по имеющимся данным, около 2,5 тысячи кыргызстанцев погибли в нацистских концлагерях.

Значение Нюрнбергского процесса и важность сохранения исторической памяти для современного общества прокомментировал кандидат исторических наук, директор Центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков.

"Отмечая 80-летие Приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге, стоит напомнить, что он создал главный правовой фундамент современного мира против нацизма и преступлений против человечности", - подчеркнул эксперт.

Историк напомнил слова представителя обвинения от США Т. Тэйлора, который на процессе подчеркивал, что зверства на Востоке являлись не случайностью, а результатом тщательно рассчитанных и последовательных приказов Третьего рейха. Сам Нюрнбергский приговор зафиксировал: массовые убийства в Советском Союзе и Польше были частью планомерного уничтожения и изгнания местного населения для последующей колонизации земель. Согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года, подобные действия квалифицируются как геноцид.

Леонид Сумароков отметил, что сегодня общество сталкивается с опасными тенденциями - попытками пересмотреть итоги Второй мировой войны и реабилитировать пособников нацизма. В этих условиях ключевую роль играет работа с молодежью.

"Чтобы противостоять неонацизму, общество обязано напомнить, в первую очередь молодому пополнению, об уроках истории и опасности радикальных идеологий. Отрадно, что именно студенты КРСУ организовали эти кинопоказы и выставку", - отметил директор центра.

Студенты-организаторы, обращаясь к аудитории перед показом фильма "Нюрнберг. Свидетели", цитируют главный посыл советского обвинителя на процессе Романа Руденко:

"Может быть, для кого-то документы о преступлениях гитлеровских главарей - простая бумага с колонками сухих цифр. Для нас, советских людей, - это кровоточащие раны войны, могилы наших близких и страдания изувеченных".

Мероприятия в КРСУ продолжаются и открыты для посещения студентами и преподавателями вуза.


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URL: https://www.vb.kg/462060
Теги:
ВОВ, Кыргызстан, КРСУ
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