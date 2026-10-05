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В Казани прошли встречи главных военных прокуроров государств СНГ и ШОС

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В столице Татарстана на полях заседаний Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ и ШОС состоялись встречи руководителей военно-юридических органов, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. Кыргызскую Республику на мероприятии представлял заместитель Генерального прокурора - Военный прокурор КР К. Байдылдаев.

Ключевой темой переговоров стало укрепление сотрудничества в сфере надзорного обеспечения пограничной безопасности. Участники обсудили профилактику правонарушений на приграничных территориях, меры по противодействию контрабанде, незаконному обороту оружия и наркотиков, а также пресечение нарушений миграционного законодательства. Особый акцент был сделан на обмене опытом и выработке единых подходов к обеспечению законности.

По итогам встречи представителей государств - участников СНГ было принято Совместное заявление. Результаты переговоров руководителей военно-юридических органов стран ШОС закрепили в итоговом Протоколе.

Кроме того, Военный прокурор Кыргызстана К. Байдылдаев провел двусторонние встречи с заместителем Генерального прокурора РФ - Главным военным прокурором В. Петровым и Военным прокурором Народно-освободительной армии Китая Сунь Сюцзюнем. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития профессиональных контактов и дальнейшего углубления межведомственного взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/462064
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, ШОС, СНГ
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