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Страны G7 сбивают цены на нефть интервенциями из стратегических резервов

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На мировых энергетических площадках зафиксировано очередное проседание котировок. Стоимость эталонного сорта Brent снизилась на 0,5%, зафиксировавшись вблизи отметки в $101 за баррель, тогда как американская марка WTI потеряла около 1%, опустившись до $90.

Давление на сырьевые котировки оказывают два ключевых фактора: активизация поставщиков с Ближнего Востока и коллективные действия стран "Большой семёрки". Государства G7 приняли решение интервенировать на рынок до 100 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов в течение ближайших четырёх месяцев. Дополнительным успокаивающим сигналом для трейдеров стало официальное заверение лидеров семерки об отказе от любых прямых ограничений на экспорт энергоресурсов.

Впрочем, эксперты предупреждают, что восходящий тренд может легко вернуться. Главным риском для стабильности поставок остаётся нестабильная обстановка на Ближнем Востоке - в частности, непрекращающийся обмен ударами между саудовской коалицией и йеменскими хуситами, создающий постоянную угрозу для региональной инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/462066
Теги:
нефть, цены
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