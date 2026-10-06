ООН: Около 6 млн детей из семей беженцев не ходят в школу

В 2025 году почти 6 миллионов детей-беженцев не посещали школу, что составляет 44% от общего числа вынужденно перемещенных несовершеннолетних школьного возраста (13,1 млн человек). Об этом говорится в свежем ежегодном докладе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) "Пути в будущее: образование, возможности и самообеспеченность".

Эксперты организации предупреждают: нарастающий дефицит финансирования гуманитарных программ угрожает перечеркнуть многолетний прогресс в сфере просвещения и лишить базовых прав еще миллионы несовершеннолетних.

Наиболее острой проблемой остается переход от начальной школы к средней. По данным УВКБ ООН, если начальным обучением охвачены 65% детей-беженцев, то до уровня средней школы доходят только 32%. Наиболее уязвимой категорией остаются девочки: из-за бедности, рисков безопасности и ранних браков гендерный разрыв на этапе среднего образования резко увеличивается.

В то же время в сфере высшего образования зафиксирован исторический рекорд. Доля беженцев, поступивших в вузы и профессиональные учебные заведения, в 2025 году выросла до 11% (в 2024 году показатель составлял 9%). Впервые к занятиям приступили свыше 450 тысяч студентов из числа беженцев. Это позволяет международному сообществу сохранять ориентир на достижение цели "15 к 2030 году" - обеспечить охват высшим образованием 15% молодых беженцев к 2030 году за счет расширения стипендий, дистанционных программ и спецквот.

При этом доступ к профессиональному обучению остается крайне неравномерным: в странах с низким уровнем дохода высшее образование получают лишь 2% беженцев против 13% среди местного населения.

"Образование - это защита, а также путь к новым возможностям и самостоятельности. В период, когда финансирование гуманитарной деятельности испытывает серьезное давление, сокращение инвестиций в образование грозит свести на нет десятилетия коллективных усилий и лишить целое поколение шанса на лучшее будущее", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салех.

УВКБ ООН призывает международное сообщество и доноров обеспечить устойчивое финансирование национальных систем образования в странах, принимающих беженцев, чтобы гарантировать детям инклюзивные условия обучения и равные стартовые возможности.