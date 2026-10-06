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Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за развитие оптогенетики

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Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2026 года стали немецкие ученые Петер Хегеманн и Георг Нагель, а также их американский коллега Карл Дейссерот. О решении Нобелевского комитета 5 октября объявлено в Стокгольме.

Премия присуждена за создание и развитие оптогенетики - инновационного метода, позволяющего контролировать работу нервных клеток с помощью света и исследовать механизмы формирования памяти, эмоций и поведения.

Немецкие исследователи Хегеманн и Нагель открыли в одноклеточных водорослях светочувствительный белок каналородопсин. В свою очередь, Карл Дейссерот адаптировал этот белок для нейробиологии, превратив его в управляемый переключатель для нейронов.

Председатель Нобелевского комитета Пер Свеннингссон отметил, что открытие дает возможность картировать мозг с высокой точностью. С помощью оптогенетики ученым уже удалось определить нейронные цепи, отвечающие за развитие неврологических и психических расстройств, а также применить световую стимуляцию для технологий восстановления зрения.

Награждение открыло традиционную Нобелевскую неделю. Примечательно, что перед объявлением результатов среди фаворитов научного сообщества и аналитиков Clarivate называли первооткрывателей гормона GLP-1, на основе которого созданы современные препараты от ожирения.

Годом ранее Нобелевская премия по медицине досталась Мэри Бранков, Фреду Рамсделлу и Симону Сакагути за исследования иммунной системы, создавшие основу для новых методов терапии рака и аутоиммунных заболеваний.


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URL: https://www.vb.kg/462069
Теги:
премия, медицина
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