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Партия "зелёных" Великобритании официально объявила сионизм формой расизма

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Зелёная партия Англии и Уэльса приняла резолюцию, определяющую сионизм как "этнонационалистический политический проект" и приравнивающую его к расизму. Соответствующее решение было утверждено в заключительный день съезда политической силы в Брайтоне. По итогам голосования инициативу поддержали 1022 делегата, 813 выступили против.

Инициатором документа под названием "Сионизм - это расизм" выступило внутрипартийное движение Greens for Palestine. В тексте резолюции утверждается, что практическим проявлением сионистской идеологии стали "дегуманизация, выселение, лишение прав и уничтожение палестинского народа". При этом авторы подчеркнули, что выступают против политической системы, а не этнического или религиозного происхождения граждан, указав, что антисионизм не должен приравниваться к антисемитизму.

Принятый документ закрепляет курс партии на создание единого демократического Палестинского государства, поддержку права палестинцев на возвращение, а также введение полного оружейного эмбарго в отношении Израиля и присоединение к международному движению за бойкот и санкции (BDS).

Принятие инициативы вызвало раскол внутри самой партии. Документ не поддержали как минимум четверо из пяти депутатов-"зелёных" в Палате общин, а среди руководства мнения разделились: замглавы партии Мотин Али проголосовал за, а его коллега Рэйчел Миллуорд - против. В партийной среде также возникли опасения относительно безопасности еврейских членов организации и дальнейшего взаимодействия с еврейскими общинами в округах под управлением "зелёных".

В Министерстве иностранных дел Израиля уже отреагировали на решение британских политиков, заявив, что подобная резолюция выходит за рамки легитимной дискуссии и оставляет "пятно на истории Великобритании".

Зелёная партия Англии и Уэльса последовательно ужесточает свою позицию по Ближнему Востоку: в 2024 году она стала первой британской партией, признавшей действия правительства Израиля режимом "апартеида".


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URL: https://www.vb.kg/462070
Теги:
Великобритания, Израиль
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