Кыргызстан завершил Азиатские игры с 14 медалями

Сборная Кыргызстана завоевала 14 медалей на XX Азиатских играх в Японии и заняла 25-е место в общекомандном зачёте.

По итогам соревнований кыргызстанские спортсмены выиграли 1 золотую, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей. Единственное золото Кыргызстану принёс Жоламан Шаршенбеков, победивший в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг.

Серебряными призёрами стали дзюдоист Эрлан Шеров (до 90 кг), пловец Денис Петрашов и борец греко-римского стиля Асан Жанышов (до 87 кг).

Бронзовые награды завоевали Акжол Махмудов, Мээрим Жуманазарова, Раззак Бейшекеев, Кубанычбек Айбек уулу, Сыймык Жаныбек уулу, Дастан Каныбек уулу, Ырыскелди Дуйшеев, Малик Шаваев, Айпери Медет кызы и Абдурахман Муртазалиев.

Таким образом, сборная Кыргызстана завершила Азиатские игры с 14 наградами, заняв 25-е место среди 37 стран в общекомандном зачёте.