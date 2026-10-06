Бектур Жоробеков завоевал три медали чемпионата мира по кикбоксингу

Кыргызстанский кикбоксер Бектур Жоробеков успешно выступил на чемпионате мира WFMC (Ultimate World Championships 2026), который прошёл со 2 по 4 октября в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур.

В весовой категории до 75 кг среди спортсменов старше 46 лет Жоробеков завоевал две золотые и одну бронзовую медаль.

Первое золото кыргызстанец выиграл в дисциплине К-1, одержав победу в финале над Патрисио Чикайса из Эквадора. Ещё одним чемпионом мира Жоробеков стал в разделе Kick Light, где в решающем поединке победил француза Бриса Пезона.

В дисциплине Light Contact представитель Кыргызстана дошёл до полуфинала, где уступил Сержу Мандлеру из Франции, и стал бронзовым призёром.

Таким образом, Жоробеков завершил чемпионат мира в Германии с тремя наградами - двумя золотыми и одной бронзовой.