Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 97.85 - 98.85

В Бишкеке обсудят новое руководство по оказанию помощи пожилым людям

121  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 октября в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева состоится экспертное обсуждение проекта нового клинического руководства "Синдром старческой астении". Документ разработан для совершенствования гериатрической помощи и повышения квалификации специалистов первичного звена здравоохранения.

Как сообщают организаторы, руководство предусматривает внедрение ранней диагностики синдрома старческой астении и критериев оценки состояния пожилых людей на уровне центров семейной медицины и групп семейных врачей.

Также документ направлен на повышение компетенций врачей общей практики, терапевтов и профильных специалистов в области современной гериатрии. Еще одно направление - развитие взаимодействия между медицинскими учреждениями и службами социальной защиты для организации долговременного ухода.

Актуальность разработки руководства связана с постепенным старением населения Кыргызстана. По данным Национального статистического комитета, в 2025 году доля жителей страны в возрасте 65 лет и старше составляла 6% населения. Согласно приведенному организаторами прогнозу ООН, к 2030 году показатель приблизится к 7%.

Разработчики отмечают, что люди одного возраста могут значительно отличаться по физиологическим резервам организма и способности противостоять заболеваниям и стрессовым факторам. Синдром старческой астении характеризуется повышенной уязвимостью организма, при которой болезнь или травма могут привести к существенному снижению функциональных возможностей и утрате бытовой независимости.

В обсуждении примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, врачи-гериатры, терапевты, специалисты семейной медицины, а также представители экспертного и гражданского сообщества.

Мероприятие организовано КГМА имени И.К. Ахунбаева совместно с ОО "Ресурсный центр для пожилых" при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462085
Теги:
пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан, здоровье, медицина, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  