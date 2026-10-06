В Бишкеке обсудят новое руководство по оказанию помощи пожилым людям

7 октября в Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева состоится экспертное обсуждение проекта нового клинического руководства "Синдром старческой астении". Документ разработан для совершенствования гериатрической помощи и повышения квалификации специалистов первичного звена здравоохранения.

Как сообщают организаторы, руководство предусматривает внедрение ранней диагностики синдрома старческой астении и критериев оценки состояния пожилых людей на уровне центров семейной медицины и групп семейных врачей.

Также документ направлен на повышение компетенций врачей общей практики, терапевтов и профильных специалистов в области современной гериатрии. Еще одно направление - развитие взаимодействия между медицинскими учреждениями и службами социальной защиты для организации долговременного ухода.

Актуальность разработки руководства связана с постепенным старением населения Кыргызстана. По данным Национального статистического комитета, в 2025 году доля жителей страны в возрасте 65 лет и старше составляла 6% населения. Согласно приведенному организаторами прогнозу ООН, к 2030 году показатель приблизится к 7%.

Разработчики отмечают, что люди одного возраста могут значительно отличаться по физиологическим резервам организма и способности противостоять заболеваниям и стрессовым факторам. Синдром старческой астении характеризуется повышенной уязвимостью организма, при которой болезнь или травма могут привести к существенному снижению функциональных возможностей и утрате бытовой независимости.

В обсуждении примут участие представители Министерства здравоохранения, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, врачи-гериатры, терапевты, специалисты семейной медицины, а также представители экспертного и гражданского сообщества.

Мероприятие организовано КГМА имени И.К. Ахунбаева совместно с ОО "Ресурсный центр для пожилых" при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Кыргызстане.